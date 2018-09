Ansaldo STS festeggia in Borsa maxi contratto in Arabia Saudita

(Teleborsa) - Scambi al rialzo a Piazza Affari per il titolo Ansaldo, che balza dello 0,32%. Il mercato premia la società attiva nelle infrastrutture ferroviarie che ha annunciato prima dell'avvio delle contrattazioni una maxi commessa in Arabia Saudita.



Nel dettaglio, Ansaldo ha ricevuto una lettera di assegnazione da parte di ArRiyadh Development Authority (ADA) relativa al contratto di Operation & Maintenance delle linee 3, 4, 5 e 6 della metropolitana di Riyadh.



Il contratto prevede una durata di 12 anni, compreso il periodo di mobilization ed ha un valore totale per il consorzio FLOW di 10,9 miliardi di Rial sauditi, pari a 2,9 miliardi di dollari. La quota di Ansaldo STS è pari a circa 1 miliardo di dollari.



Ansaldo STS è leader del consorzio FLOW (formato con FS e Alstom) nominato operatore di 4 linee (su 6) della rete metropolitana di Riyadh, attualmente in costruzione nella capitale del Regno dell'Arabia Saudita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA