Ansaldo STS, ricavi primi sei mesi a 660 milioni

(Teleborsa) - Ansaldo STS chiude il primo semestre con un volume dei ricavi pari a 660,1 milioni di euro, in aumento di 24,3 milioni di euro rispetto al dato di 635,8 milioni di euro del primo semestre del 2017; l'incremento è da attribuirsi al maggior avanzamento di progetti in Italia e nell'area Asia Pacifico.



Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 54,4 milioni di euro, contro 56,5 milioni di euro del 30 giugno 2017; la redditività operativa (ROS) si attesta al 8,2% rispetto al 8,9% dello stesso periodo dell'anno precedente.



Il Risultato Netto ammonta a 41,3 milioni di euro, in diminuzione di 1,5 milioni di euro rispetto ai 42,8 milioni di euro rilevati al 30 giugno 2017.



La Posizione Finanziaria Netta (surplus/eccesso di cassa) del Gruppo è pari a (349,5) milioni di euro in leggera riduzione rispetto al valore, sempre creditorio, di (357,5) milioni di euro registrati al 31 dicembre 2017 ed in aumento rispetto al consuntivo al 30 giugno 2017, pari a (280,1) milioni di euro.









© RIPRODUZIONE RISERVATA