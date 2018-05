Ansaldo STS, utili e ricavi in aumento nel 1Â° trimestre

(Teleborsa) - Ansaldo STS ha chiuso il primo trimestre del 2018 con un volume dei ricavi pari a 318,5 milioni di euro, in aumento di 19,4 milioni di euro rispetto al dato di 299,1 milioni di euro dei primi tre mesi del 2017.



Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 26,2 milioni di euro, in aumento di 0,3 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2017; il Risultato Netto ammonta a 21,5 milioni di euro (20 milioni di euro al 31 marzo 2017).



Il valore del Portafoglio Ordini è pari a 6.315,5 milioni di euro (6.454 milioni di euro al 31 marzo 2017); gli Ordini acquisiti al 31 marzo 2018 ammontano a 225,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 266,1 milioni di euro al 31 marzo 2017, anche in seguito allo slittamento di alcune importanti opportunità.



La Posizione Finanziaria Netta, cassa netta positiva, è pari a (332,3) milioni di euro, in diminuzione rispetto al valore, sempre creditorio, di (357,5) milioni di euro al 31 dicembre 2017 ed in aumento rispetto al consuntivo al 31 marzo 2017 (327 milioni di euro).



L'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Andy Barr, ha commentato: "Le performance della società nel primo trimestre dell'anno sono in linea con le nostre aspettative. Ci stiamo concentrando sulla delivery dei nostri principali progetti in modo da mantenere questo trend e raggiungere i nostri obiettivi".

