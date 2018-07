App Nugo, nel primo mese oltre 60mila download

(Teleborsa) - Bilancio positivo per nugo, l'applicazione per la mobilità integrata con mezzi pubblici e condivisi, a un mese dalla sua nascita. Oltre 60mila download in un mese dagli store Android e iOS, valutazione da parte degli utenti di oltre 4,2 su 5 e nuova tappa a Milano Centrale della Nugo Space Experience.



L'applicazione, dopo il boom della fase di lancio, viaggia al ritmo di 10mila download alla settimana. nugo è nata per favorire la mobilità collettiva integrata door to door e propone mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi in tutta Italia con un'offerta di soluzioni di viaggio multimodali. L'obiettivo è concretizzare sempre di più lo shift modale, presupposto dello sviluppo sostenibile.



La startup, che permette di acquistare in pochi passaggi tutti i biglietti dell'itinerario scelto, è in continuo aggiornamento sia per quanto riguarda la stipula di nuovi accordi commerciali sia per il rilascio di nuove funzioni che aiuteranno ancora di più il passeggero nelle fasi precedenti l'acquisto del biglietto e durante il viaggio.



Lo sviluppo futuro di nugo segue due filoni: ampliamento delle aziende di trasporto disponibili e nuove funzioni, grazie anche ai suggerimenti e alle critiche costruttive che arrivano da chi utilizza l'app. Sul fronte tecnico è in corso lo sviluppo del travel companion, un compagno di viaggio digitale, che si prende cura del viaggiatore in caso di intoppi (ritardi e cancellazioni), o mutate esigenze di viaggio, riprogrammando dinamicamente il viaggio.





