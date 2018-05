Apple brilla al Nasdaq con Buffett

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per Apple, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,83%.



A fare da assist alle azioni, sono le indiscrezioni secondo cui Warren Buffett, avrebbe acquistato ulteriori 75 milioni di azioni di Cupertino, divenendone il terzo maggiore azionista.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa di Cupertino più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Apple rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 183,2 dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 179,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 187.

