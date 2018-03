Apple corre su rumors acquisto Texture

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Apple sulla borsa americana (+1,11%), su alcune indiscrezioni stampa secondo cui la Mela Morsa avrebbe acquistato il distributore digitale di magazine Texture, servizio a pagamento che consente agli abbonati di accedere a 200 riviste.



Il trend della casa di Cupertino mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.



La tendenza di breve di Apple è in rafforzamento con area di resistenza vista a 182,7 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 180,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 184,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA