Apple, ok dell'antitrust Ue all'acquisto di Shazam

(Teleborsa) - La Commissione Europea dà il via libera all'acquisizione di Shazam, l'applicazione che riconosce le canzoni, da parte di Apple. Secondo l'antitrust Ue, i servizi offerti dalle due società "sono tra di loro complementari" e la concorrenza non sarà così compromessa. Il gigante di Cupertino possiede il secondo servizio streaming musicale al mondo, offrendo la commercializzazione di brani musicali mediante Apple Music.



Dunque l'operazione "non solleva preoccupazioni di concorrenza", ma il via libera dell'Antitrust "non solleva le società dal rispetto di tutte le rilevanti leggi sulla protezione dei dati personali".

