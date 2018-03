Morto il fondatore dell'Aprilia Ivano Beggio

E' morto73 anni. Beggio aveva iniziato nella fabbrica artigianale di biciclette Aprilia del padre, innovandone e diversificando la produzione, con l'introduzione di motociclette e scooter. Nel 1975 costituisce un piccolo team per la produzione di motociclette da competizione che, grazie all'innovazione tecnico-produttiva, si afferma in breve tempo,, Aprilia detiene il record di vittorie tra i costruttori europei nella storia della massima competizione motociclistica. A queste vittorie in gara, si aggiungono bennelle varie categorie., presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio (di cui dal 2004 Aprilia fa parte) ha dichiarato: "Ivano Beggio ha saputo unire alla competenza e al coraggio dell'imprenditore la creatività e la passione genuina per la moto. È stato un visionario anzitempo e la combinazione straordinaria di questi fattori gli ha permesso di creare, praticamente dal nulla, una delle più belle storie dell'industria motociclistica italiana, dando vita a un sogno.