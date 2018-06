ART, incontro Presidente Camanzi con Ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli

(Teleborsa) - Incontro a Roma tra Ministro Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e Presidente Autorità Regolazione dei Trasporti (ART), Andrea Camanzi.



Subito dopo il Ministro con un tweet ha commentato l'esito dell'incontro annunciando che "si lavorerà su trasparenza bandi e servizi migliori in favore dei cittadini. Si punterà a reale correlazione tra tariffe e investimenti. Collaborazione piena su missione chiave: far viaggiare in modo sicuro e confortevole gli italiani".









