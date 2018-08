Ascopiave, F2i smentisce indiscrezioni su prezzo

(Teleborsa) - F2i non ha proposto 4,2 euro per azione ai soci di Ascopiave. Lo assicura il fondo smentendo le indiscrezioni stampa che stavano circolando negli ultimi giorni.



"La manifestazione di interesse inviata nelle scorse settimane - precisa F2i - non definisce alcun prezzo per l'acquisizione di azioni Asco Holding" e la possibilità di offrire un prezzo superiore al valore approvato dall'assemblea del 23 luglio sarebbe compatibile "solo a fronte del piano industriale proposto".

