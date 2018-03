Ascopiave, profitti in calo nel 2017. Dividendo di 0,18 euro

(Teleborsa) - Profittabilità in calo per Ascopiave nel 2017.



L'operatore di gas naturale ha archiviato l'esercizio con un utile netto di 49,3 milioni milioni di euro, in flessione rispetto ai 56,9 milioni del 2016.



Il risultato operativo passa da 72,1 a 59,9 milioni di euro, il margine operativo lordo a da 95,3 a 84,4 milioni.



In aumento i ricavi (+7,1%), che si attestano a 532,8 milioni di euro rispetto ai 497,7 milioni dell'esercizio 2016.



Proposto un dividendo di 0,18 per azione.



Il Presidente di Ascopiave, Nicola Cecconato, afferma che "L'esercizio 2017 si conclude con ottimi risultati per il Gruppo, nonostante una flessione dei margini rispetto all'esercizio precedente, riconducibile principalmente a proventi non ricorrenti manifestatisi nel 2016 e non ripetibili".

