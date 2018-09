Ascopiave sale al 100% di Amgas Blu

(Teleborsa) - Amgas e Ascopiave hanno perfezionato l'operazione per il trasferimento del 20% del capitale sociale di Amgas Blu da Amgas ad Ascopiave che già deteneva una quota pari all'80% del capitale della società. Ascopiave arriva così a detenere il 100% di Amgas Blu.



Il controvalore pagato per l'acquisizione, pari a 3,8 milioni di euro, corrisponde ad un enterprise value di Amgas Blu pari a 19,5 milioni di euro.







© RIPRODUZIONE RISERVATA