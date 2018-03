Asia, Tokyo chiude in rosso. Pesano i tecnologici

(Teleborsa) - Finale negativo per la borsa di Tokyo su cui ha pesato l'andamento al ribasso dei titoli tecnologici, depressi anche a Wall Street.



L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un ribasso dell'1,70% a 20.954 punti, mentre il Topix ha ceduto l'1,36% a 1.693 punti.



Deboli anche le borse cinesi, con Shanghai che perde l'1,04% e Shenzhen lo 0,49%. Giù inoltre Hong Kong dell'1,54%. Segni meno anche per Seul -1,53% e Taiwan -1,10%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Singapore arretra dell'1,15%, Jakarta dello 0,75%. Limature per Bangkok -0,24% e Kuala Lumpur -0,20%.



Indietreggiano Mumbay -0,49% e Sydney -0,75%.

