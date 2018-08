Assaeroporti, Valentina Lener nuovo Segretario Generale

(Teleborsa) - Valentina Lener è il nuovo Segretario Generale di Assaeroporti. La nomina è stata formalizzata nella riunione del Consiglio Direttivo, presieduto da Fabrizio Palenzona, che si è tenuto a Roma nella sede dell'Associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani. Il Consiglio ha altresì espresso al Segretario Generale uscente, Maria Teresa Bocchetti, il ringraziamento e l'apprezzamento per l'impegno e i risultati ottenuti raggiungendo importanti obiettivi in anni di lavoro per l'Associazione.



Avvocato cassazionista, già responsabile Affari Legali di Assaeroporti dall'aprile 2018, Valentina Lener, classe 1975, ha esercitato la libera professione nel settore del diritto civile ed amministrativo, trattando in particolare, per oltre 15 anni, questioni attinenti al trasporto aereo. In tale ambito ha svolto attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, occupandosi, tra l'altro, di regolazione e prestando la propria consulenza nell'ambito delle relazioni con Enti e Istituzioni.



Dal 2006 ha collaborato all'attività di formazione e di divulgazione scientifica del Centro Studi De.Me.Tra. (Development of European Mediterranean Transportation), che ha diretto fino al marzo scorso. Relatrice in corsi e convegni specialistici, ha curato numerose pubblicazioni della Collana "I Quaderni dell'Aviazione Civile".



"Sono felice dell'opportunità offertami dagli aeroporti italiani - ha dichiarato Valentina Lener - che ringrazio per la carica di cui sono stata investita - Nell'attuale contesto di grandi sfide internazionali e di una sempre più evidente competitività del settore del trasporto aereo, lavoreremo sempre per promuovere le istanze degli aeroporti associati portando la voce di Assaeroporti sia a livello nazionale che europeo. La nostra mission continuerà ad essere quella di valorizzare il comparto, rimarcandone la strategicità e le grandi opportunità di sviluppo, anche allo scopo di intercettare la sempre maggiore domanda di traffico aereo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA