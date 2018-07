Assemblea a Olbia contro i trasferimenti Air Italy

(Teleborsa) - Si prospetta un inizio di luglio critico all'Aeroporto di Olbia, dove mercoledì 4 luglio alle ore 15 è stata indetta un'assemblea dei lavoratori ex Meridiana, per protestare contro i trasferimenti del personale Air Italy da Olbia a Malpensa e contestare la scelta di delocalizzare in Lombardia la compagnia aerea.



I trasferimenti riguardano 51 figure del comparto amministrativo e i tecnici di Meridiana Maintenance. L'assessore regionale ai Trasporti della Sardegna, Carlo Careddu, ha chiesto di incontrare i vertici di Air Italy. Il timore è che, in prospettiva, la compagnia possa decidere di non proseguire la programmazione dei voli legati alla continuità territoriale.

