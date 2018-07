Assicurazioni, l'IVASS predispone Regolamento sulla governance delle compagnie

(Teleborsa) - L'IVASS ha emanato le nuove regole per la governance delle compagnie assicurative. Era stato preannunciato qualche giorno fa, in occasione della presentazione della relazione annuale sull'attività dell'Authority del settore assicurativo.



Dopo la fase di pubblica consultazione, l'organo di vigilanza ha emanato il nuovo regolamento e, con una lettera al mercato ha precisato gli orientamenti in materia di determinazione, da parte delle imprese, di un governo societario proporzionato alla complessità e al profilo di rischio aziendale.



Le nuove disposizioni – alle quali le imprese e i gruppi si adegueranno gradualmente – razionalizzano le norme vigenti sulla governance delle imprese di assicurazione, assicurando la conformità della disciplina IVASS alle previsioni della Direttiva Solvency II, al Regolamento Delegato 2015/35 UE e alle linee guida EIOPA.



Nella revisione regolamentare sono stati perseguiti alcuni obiettivi prioritari, tra i quali: assicurare la responsabilità dell'organo amministrativo relativamente al sistema di governance aziendale (comppiti, composizione, funzionamento ecc.); rafforzare il ruolo delle funzioni fondamentali (c.d. Key Functions) dell'impresa; allineare le politiche di remunerazione con gli interessi di lungo termine dell'impresa, anche prevedendo adeguata informativa agli azionisti e al Supervisore; razionalizzare e semplificare il regime dell'esternalizzazione di funzioni o di processi fuori dall'impresa e/o dal gruppo; disciplinare i presìdi in materia di cyber risk e sicurezza informatica nell'ambito delle regole sul governo aziendale; favorire lo sviluppo di meccanismi e processi aziendali per la gestione di eventuali situazioni di crisi attraverso un piano di emergenza rafforzato; promuovere piena consapevolezza delle imprese anche in materia di rischi ambientali e sociali.







