Assicurazioni, nel 2017 diminuiscono i reclami dei consumatori

(Teleborsa) - Nel 2017 le imprese di assicurazione italiane ed estere hanno ricevuto oltre 103mila reclami, di cui circa 50mila(48%) relativi al ramo R.C. Auto, oltre 34mila (33,4%) agli altri rami danni e oltre 19mila (18,6% del totale) ai rami vita. Lo rivela l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).



I reclami sono diminuiti complessivamente del 13,7% rispetto al 2016. I dati sui reclami, insieme all'analisi delle cause sottostanti, rappresentano per IVASS un importante strumento per individuare disfunzioni di processo e di prodotto ed adottare le conseguenti azioni di vigilanza a tutela dei consumatori.

