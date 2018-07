Assoreti: a maggio a segno altra raccolta positiva da 3,3 miliardi di euro

(Teleborsa) - A maggio, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari, abilitati all'offerta fuori sede, pari a 3,3 miliardi di euro, evidenziando così un incremento del 28,5% rispetto al mese precedente.



UN PO' DI NUMERI - Gli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito risultano pari a 1,6 miliardi di euro e registrano una crescita del 9,6% per effetto dei volumi di raccolta realizzati sui prodotti assicurativi, mentre il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 1,7 miliardi di euro e vede una crescita del 53,2% riconducibile agli investimenti realizzati su titoli di Stato e azioni.



CRESCITA A TUTTO TONDO - Le risorse destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a poco meno di 1,4 miliardi di euro, valore più che raddoppiato rispetto ai risultati del mese precedente. Le dinamiche di crescita si riscontrano su tutte le tipologie di prodotti assicurativi ed assumano maggiore incisività sulle unit linked: i premi netti confluiti su tali prodotti assicurativi si attestano su un valore complessivo di 767 milioni di euro (+263,8%), mentre le polizze vita tradizionali ed i prodotti multi-ramo registrano rispettivamente flussi di raccolta netta per 264 milioni (+81,0) e 281 milioni (+25,0%).





© RIPRODUZIONE RISERVATA