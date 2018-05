Astaldi conferma trattative avanzate con nuovi soci. CdA a giorni

(Teleborsa) - Astaldi "conferma l'esistenza di avanzate trattative con potenziali nuovi soci, interessati anche a sinergie industriali, nel contesto dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario della società". E' quanto comunica la società in una nota emessa su richiesta della Consob dopo le indiscrezioni di stampa circa un imminente ingresso dei giapponesi di IHI nel capitale. "Le complessive intese con i nuovi soci - si legge ancora nella nota - "saranno sottoposte all'esame di un consiglio di amministrazione" che "si terrà nei prossimi giorni" a seguito del quale, assunte le opportune delibere, "Astaldi renderà ampia informativa al mercato".



Il titolo a Piazza Affari amplia la performance e scambia in rialzo del 12,01%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del general contractor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



L'esame di breve periodo di Astaldi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,888 Euro e primo supporto individuato a 2,672. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,104.



© RIPRODUZIONE RISERVATA