Astaldi, nuovi ordini per 193 milioni di euro dalle Americhe

(Teleborsa) - Astaldi a lavoro in Cile e Messico. Il Contractor è risultato aggiudicatario di due nuovi contratti di costruzione, per complessivi 193 milioni di euro in quota Astaldi, riferiti a progetti in Cile e Messico.



In particolare i due nuovi contratti di costruzione si riferiscono ai seguenti progetti:

- Messico, Centro Intermodale del Trasporto Terrestre (CITT), a servizio del nuovo Aeroporto Internazionale di Città del Messico: contratto EPC da 350 milioni di dollari, di cui 120 milioni di euro di competenza del Gruppo Astaldi



- Cile, Progetto Minerario Recursos Norte (Divisione El Teniente): contratto di costruzione pari a 73 milioni di euro (CLP 53,4 miliardi, lavori di prima fase), con la possibilità di incrementare fino ad un massimo di ulteriori 85 milioni di euro.



La notizia non infiamma il titolo a Piazza Affari: +0,22%

