Astaldi si aggiudica nuovi contratti in Italia, Polonia, Svezia e Messico

(Teleborsa) - Corre a Piazza Affari il titolo di Astaldi che balza del 3,02%. A dare una spinta al titolo, l'aggiudicazione di nuovi contratti.



Il Contractor italiano ha avuto tre nuovi contratti di costruzione, per complessivi 243 milioni di euro circa in quota Astaldi, riferiti a progetti in Italia, Polonia, Svezia e Messico. "I nuovi ordini sono coerenti con la strategia di de-risking implementata dal Gruppo, favorendo il progressivo riposizionamento delle attività verso paesi caratterizzati da un profilo di rischio più' contenuto rispetto al passato".



Nel dettaglio, i nuovi contratti si riferiscono ai seguenti progetti:



Polonia, Galleria sotto il Fiume Swina: 139 milioni di euro complessivi per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di 1,5 chilometri di galleria (scavati con TBM) relativa al collegamento stradale tra le isole Uznam e Wolin a Swinoujscie, nonché di 860 metri di gallerie artificiali realizzate con Metodo Cut & Cover. È, inoltre, prevista la realizzazione di tutti gli impianti elettromeccanici e opere connesse. I lavori saranno finanziati con Fondi Europei e budget di Stato per la Municipalità di Swinoujscie. I lavori avranno una durata prevista pari a 48 mesi.



Italia, Base NATO di Sigonella: 60 milioni di euro circa per la progettazione costruttiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento dell'area Operazioni a Terra (OPS Area) e dell'area Operazioni Aeree (Flight Area) dell'Aeroporto Militare di Sigonella, in provincia di Siracusa in Sicilia. Il progetto prevede la realizzazione di 14 edifici per una superficie netta complessiva di circa 26.700 metri quadrati, da adibire ad uffici per uso militare e di rimessaggio/attrezzaggio degli aeromobili, con specifica impiantistica radio/dati per operazioni militari aeree specialistiche. Il Committente è NSPA (NATO Support and procurement Agency) e la durata dei lavori è prevista pari a circa 3 anni. Il finanziamento delle opere è garantito da fondi NATO.



Svezia, Passante Ferroviario di Goteborg (Westlink, Lotto E03 Kvarnberget): 78 milioni di euro ( con Astaldi in quota al 40%), per il Contratto EPC relativo alla realizzazione di 600 metri di galleria ferroviaria nell'ambito del progetto di potenziamento del Passante Ferroviario di Goteborg, per il quale Astaldi sta già realizzando la Stazione di Haga. I lavori, finanziati con budget locale e Fondi Europei, saranno realizzati dal Consorzio AGNab, partecipato da Astaldi (40%), Gulermak (Turchia, 40%) e NRC Group (Norvegia, 20%). La durata dei lavori è prevista pari a circa 3 anni, con avvio entro l'estate 2018. Il Committente è Trafikverket, l'agenzia nazionale svedese per le infrastrutture e i trasporti.



Messico, Progetto VOPAK a Veracruz (Fase 1): 31 milioni di euro (di cui 40% in quota Astaldi), per il Contratto EPC per l'ampliamento e la riconversione di un sito di stoccaggio CPP (Clean Petroleum Products). Il progetto prevede la riconversione di una parte della capacità esistente di un sito oggi dedicato allo stoccaggio di olii chimici e vegetali e la costruzione di due nuovi serbatoi, per una capacità totale di 73.700 metri cubi. La durata dei lavori è prevista pari a circa un anno e saranno realizzati da Astaldi (in quota al 40%), in raggruppamento di imprese con Arendal (Messico, 60%). Il Committente è VOPAK Global Operation, azienda leader a livello mondiale nel settore della gestione dei siti di stoccaggio, che finanzia le opere.

