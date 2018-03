ASTM, utile netto +59% a 149,6 milioni di euro

(Teleborsa) - ASTM ha chiuso il 2017 con un utile netto di 149,6 milioni di euro, in crescita del 59% rispetto all'esercizio precedente.



In accelerazione anche l'Ebitda (+8,5%), che si attesta a 719,1 milioni, e il volume d'affari (+19,2%) a 1,436 miliardi di euro.



La società distribuirà un dividendo a saldo di 0,255 euro per azione. La cedola complessiva è invece di 0,469 euro per azione.

