AT&T stipula accordo definitivo per acquisizione di AppNexus

(Teleborsa) - AT&T ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di AppNexus, società tecnologica che gestisce un mercato pubblicitario globale e fornisce prodotti aziendali per la pubblicità digitale al servizio di editori, agenzie e operatori di marketing.



Con la sua proposta acquisizione di AppNexus, AT&T sta investendo per accelerare la crescita della sua piattaforma pubblicitaria e rafforzare la propria leadership nella pubblicità televisiva avanzata. AppNexus ha un team di gestione esperto e una base di dipendenti che comprende oltre 400 ingegneri software e product manager. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2018. Fino alla chiusura della transazione, ciascuna compagnia continuerà a operare independentemente.







