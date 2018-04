Atlantia, Castellucci: "baricentro a Roma ma gruppo integrato con Abertis"

(Teleborsa) - Atlantia manterrà il proprio baricentro a Roma anche dopo l'accordo con Abertis.



Lo ha assicurato l'Amministratore Delegato del Gruppo, Giovanni Castellucci, parlando a margine dell'Assemblea che oggi ha dato il via libera al bilancio del 2017 e alla distribuzione del saldo del dividendo di 0,65 euro (per un totale di 1,22 euro).



Il top manager ha poi affermato che Atlantia vuole creare con Abertis "un gruppo integrato italo-spagnolo".



A proposito di Cellnex Castellucci ha invece tenuto a precisare che Caixa non era interessata all'operatore spagnolo.

