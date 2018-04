Atlantia, Castellucci: "Sostenibile crescita cedola a un tasso del 10%"

(Teleborsa) - "Riteniamo che la politica di crescita dei dividendi con un tasso del 10% per i prossimi anni a partire da oggi sia sostenibile". Lo ha detto Giovanni Castellucci, A.D. di Atlantia durante l'assemblea degli azionisti.



Alla riunione è presente il 76,61% del capitale. I soci sono chiamati ad approvare il bilancio 2017 e la proposta di una distribuzione del saldo di dividendo di 0,65 euro, per un totale di 1,22 euro.



Castellucci ha poi spiegato che il traffico sulla rete di Autostrade per l'Italia mostra nel primo trimestre 2018 un incremento di circa l'1% rispetto allo stesso periodo del 2017,

Sulla rete autostradale delle concessionarie estere del gruppo, nel primo trimestre il traffico mostra complessivamente un incremento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2017.



Infine, gli scali aeroportuali del gruppo registrano nel primo trimestre una crescita dei passeggeri dell'1,8% per Aeroporti di Roma e del 10,1% per Aeroports de la Cote d'Azur.



A Piazza Affari, Atlantia sale dello 0,44%.





