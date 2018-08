Atlantia: CdA informato di lettera Autostrade che risponde al MIT

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia "è stato informato dell'avvenuta predisposizione, da parte della controllata Autostrade per l'Italia, della lettera di riscontro e relativi allegati, alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che confermano, sulla base degli elementi predisposti dalle strutture tecniche, il puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Controllata". E' quanto rende noto il gruppo, cui fa capo Autostrade per l'Italia, dopo la riunione del CdA che si è riunito per un aggiornamento in merito alle tematiche oggetto della precedente adunanza del 22 agosto, dopo il crollo del Ponte Morandi.



Il Consiglio, unitamente al Collegio Sindacale - si legge - ha in primo luogo rinnovato il proprio cordoglio per le vittime, il dolore per i feriti e la vicinanza all'intera comunità genovese e alle Istituzioni.



A Piazza Affari non è una buona giornata per il titolo di Atlantia che scivola dello 0,85%.

