Atlantia cederÃ  quota di Cellnex a Edizione

(Teleborsa) - Come ampiamente preannunciato, Atlantia venderà a Edizione, la holding della famiglia Benetton, la quota di Cellnex detenuta da Abertis.



Lo ha annunciato lo stesso gestore autostradale in riferimento all'operazione di acquisizione di Abertis condotta con ACS.



Atlantia ha "confermato ad Edizione l'intenzione di avvalersi, subordinatamente all'esito positivo dell'OPA sulle azioni di Abertis, del diritto di vendita ad Edizione della partecipazione in Cellnex pari al 29,9% del capitale sociale detenuta da Abertis, qualora non pervengano entro il 16 aprile 2018 offerte migliorative rispetto alle condizioni garantite da Edizione".



Il prezzo di esercizio pattuito è di 21,50 euro per azione di Cellnex (cum dividend) per un corrispettivo di 1,489 miliardi di euro.





