Atlantia in difficoltÃ  in Borsa dopo accordo su Abertis

(Teleborsa) - L'accordo con ACS su Abertis non giova ai titoli Atlantia , maglia nera del FTSE Mib con una discesa dell'1,58%.



Secondo gli analisti gli investitori potrebbero essere spaventati dalla complessità e dalla portata economica del deal: Atlantia, infatti, prima entrerà nel capitale di Abertis, poi in quello di Hochtief e, forse - la società ha tempo fino al 23 marzo per decidere - farà sua una parte o tutta la quota detenuta da Abertis in Cellnex Telecom .











© RIPRODUZIONE RISERVATA