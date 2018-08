Atlantia in salita a Piazza Affari. Occhi puntati sul CdA

(Teleborsa) - In salita le azioni di Atlantia che ora mostra un progresso dello 0,95%. Il titolo riguadagna quota 19 euro, dopo che nei giornio scori aveva abbandonato i 18 euro. I riflettori sono puntati sul CdA che si aprirà alle 11.00 per parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova.Ieri, 21 agosto si è tenuto il Board di Autostrade per l'Italia che ha confermato il piano da 500 milioni per il disastro di Genova, già annunciato dall'AD della controllante Atlantia,, sabato pomeriggio, dopo i funerali delle vittime.Lo scenario tecnico di Atlantia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,58.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)