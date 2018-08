Atlantia, Moody's pone rating in revisione per possibile downgrade

(Teleborsa) - Moody's accende un faro su Atlantia e le sue controllate. L'agenzia statunitense ha posto "under review per un downgrade" i rating di Atlantia, Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma, fa sapere la holding in una nota.



Questa decisione, spiega Moody's, riflette gli "aumentati rischi al ribasso del profilo di credito del Gruppo derivanti dai recenti sviluppi del crollo del ponte Morandi".







