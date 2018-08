Atlantia, nel primo semestre utile in salita a 531 milioni di euro

(Teleborsa) - Atlantia chiude il primo semestre del 2018 con un utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 531 milioni di euro, in crescita del 2% (+9% su base omogenea).



Nello stesso periodo, sulla rete autostradale italiana gestita dal Gruppo i chilometri percorsi si incrementano dello 0,6% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. In particolare, il traffico registrato dai veicoli a "2 assi" è aumentato dello 0,3%, mentre il traffico dei veicoli a "3 o più assi" è aumentato del 2,9%.

I ricavi operativi delle attività autostradali italiane ammontano a 1.901 milioni di euro, con un incremento di 42 milioni di euro rispetto all'analogo periodo del 2017.



Il Margine operativo lordo (EBITDA) pari a 1.743 milioni di euro, in crescita dello 0,4% (+3% su base omogenea).



Nel primo semestre 2018 gli investimenti sono complessivamente pari a 377 milioni di euro.



L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2018 pari a 10.344 milioni di euro in aumento di 848 milioni di euro rispetto al saldo 31 dicembre 2017 (9.496 milioni di euro) per effetto dell'acquisto del 15,49% del capitale di Getlink (in diminuzione di 208 milioni di euro depurando l'effetto dell'acquisto di Getlink.



In data 4 luglio 2018 Atlantia ha completato il rifinanziamento per il prossimo acquisto delle partecipazioni in Abertis e Hochtief , con la sottoscrizione di un Term Loan da 1.750 milioni di euro con durata quinquennale.



In data 6 luglio 2018, la Commissione Europea ha autorizzato la nuova struttura di acquisizione di Abertis attraverso l'offerta congiunta con ACS-Hochtief. Sono tuttora in corso di ottenimento le ulteriori necessarie autorizzazioni per il closing dell'operazione.





La società ha diffuso i dati di traffico delle sue controllate, Come già rivelato il traffico autostradale è salito dello 0,6%, mentre i passeggeri di Aeroporti di Roma sono stati in aumento del 3,9% a quota 23 milioni.



Evoluzione prevedibile della gestione e fattori di rischio o incertezza



I principali indicatori economico-gestionali del Gruppo in Italia e all'estero lasciano prevedere una positiva evoluzione della redditività per l'intero esercizio 2018. Il gruppo Abertis Infraestructuras entrerà nel perimetro di consolidamento di Atlantia solo una volta completata l'operazione di acquisto della società.



A Piazza Affari, il titolo di Atlantia mostra una plusvalenza dello 0,24%.









