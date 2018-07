Atlantia, ok Commissione Ue all'acquisto di Abertis

(Teleborsa) - Disco verde dalla Commissione Europea all'acquisizione di Abertis da parte di ACS e Atlantia.



L'Esecutivo comunitario ha infatti concluso che "l'operazione proposta non comporterebbe problemi sotto il profilo della concorrenza nello Spazio economico europeo" in quanto "non aumenta in misura significativa la presenza delle tre società in nessuno Stato membro e che sul mercato rimarrà un numero di concorrenti forti. Inoltre, la Commissione ha rilevato che è improbabile che ACS, Atlantia e Abertis limitino l'accesso dei concorrenti ai loro prodotti, servizi o clienti", come si legge in una nota di Bruxelles.



Poco mosso il titolo Atlantia (+0,24%) sul listino milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA