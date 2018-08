Atlantia, prende il via il CdA. A Piazza Affari titolo vira in negativo

(Teleborsa) - Ha preso il via, così come previsto il CdA di Atlantia. Il Board è pronto a discutere del crollo del Ponte Morandi a Genova. Un meeting convocato per parlare del "tragico evento", come spiegato dalla nota che lo annunciava,Ieri, 21 agosto si è tenuto il Board di Autostrade per l'Italia che ha confermato il piano da 500 milioni per il disastro di Genova, già annunciato dall'A.D. di Atlantia,, sabato pomeriggio, dopo i funerali delle vittime.Intanto, a Piazza Affari, il titolo di Atlantia partito in gran spolvero cambia rotta e cede lo 0,95%.