Atlantia tenta il rimbalzo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Mentre incalza la polemica sulle concessioni, si apre una giornata positiva per il titolo di Atlantia che a Piazza Affari tenta il rimbalzo con un +2,33%.



Dal giorno del crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 vittime, il titolo mostra oggi 21 agosto una capitalizzazione di 14,72 mld, in calo dai 20,5 miliardi di luned├Č 13 agosto (giorno precedente alla tragedia).



Intanto, gli occhi sono puntati sul doppio CdA di Autostrade per l'Italia e Atlantia. I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00 e discuteranno del "tragico evento".









