ATR successo mondiale: a Pomigliano D'Arco realizzata la fusoliera numero 1500 del bi-turboelica

(Teleborsa) - ATR, ovvero Avions de Transport Régional, in italiano Aerei di Trasporto Regionale. Consegnata al Consorzio italo francese la fusoliera numero 1500 realizzata in Italia della fortunata serie di bi-turboelica che volano da 30 anni nei cieli di tutto il mondo con i colori di gran parte delle aerolinee di 100 paesi. Un traguardo storico raggiunto dall'industria aeronautica nazionale, oggi Leonardo . Con circa 1.700 ordini e oltre 1.400 esemplari consegnati, gli ATR 42 e 72 delle diverse serie sono tra i velivoli commerciali di maggior successo nella storia dell'aviazione civile. Sono ideati e realizzati dal Gruppo di interesse economico produttore di aeromobili formato nel 1981 dalla francese Aérospatiale (Airbus Group) e dall'italiana Aeritalia (poi Alenia Aermacchi, successivamente confluita in Finmeccanica, appunto oggi Leonardo).



Ogni otto secondi c'è un ATR che decolla o atterra nel mondo. Dall'inizio del programma, i velivoli ATR hanno compiuto oltre 30 milioni di voli. ATR, che vanta un solido portafoglio ordini pari all'equivalente di tre anni di produzione, è leader del mercato degli aerei regionali turboprop dal 2010, con circa il 75% di tutti gli ordini effettuatati per questa categoria di velivoli.



"Il successo commerciale dell'ATR dimostra come le prestazioni del velivolo, la sua flessibilità operativa, l'economicità di servizio e il ridotto impatto ambientale - ha detto Alessandro Profumo, AD di Leonardo - costituiscano tuttora ad oltre 30 anni dalla data di avvio del programma un punto di riferimento per l'industria del trasporto aereo regionale grazie alle ottime caratteristiche di progetto ed anche ai continui aggiornamenti tecnologici apportati".



"Gli ATR in volo per tutto il mondo riflettono il continuo impegno dei nostri azionisti verso il programma - ha da parte sua dichiarato Christian Scherer, Amministratore Delegato di ATR - fa si che oggi possiamo dire con orgoglio che i nostri velivoli sono operati da 200 compagnie aeree di circa 100 nazioni. Il contributo di Leonardo negli ultimi dieci anni, in cui abbiamo raddoppiato la produzione delle fusoliere e soddisfatto le crescenti esigenze del mercato, è importante per la nostra posizione di market leader. Ci congratuliamo con tutti i dipendenti per aver raggiunto insieme questo importante traguardo e per continuare a costruire il futuro degli aerei regionali".



La fusoliera del millecinquecentesimo ATR lascerà nei prossimi giorni la linea di produzione dello stabilimento Leonardo di Pomigliano D'Arco, nei pressi di Napoli, dove è stata realizzata e verrà spedita a Tolosa, sede del consorzio italo-francese ATR. In Francia sarà completato l'assemblaggio ed infine l'aereo sarà consegnato al cliente Japan Air Commuter, i cui vertici sono intervenuti alla cerimonia odierna.



I più recenti ATR 72 serie 600 (versione per maggior numero di passeggeri nata a seguito del successo del più piccolo "42") sono equipaggiati con una nuova cabina di pilotaggio caratterizzata da avionica digitale e dai più moderni strumenti di assistenza alla navigazione. Gli ATR 72-600 sono i velivoli con il minor consumo di combustibile della categoria, il miglior rapporto costo-efficacia e i più bassi costi operativi e di manutenzione. Velivoli che dispongono inoltre della nuova cabina "Armonia", specificamente progettata in Italia dal designer Giugiaro e caratterizzata da cappelliere più ampie, posti a sedere più grandi e più leggeri e illuminazione LED per offrire al passeggero il massimo comfort.





