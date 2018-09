Auto elettrica, la sua esplosione per il consumo di massa Ã¨ ancora lontana

(Teleborsa) - C'è tanto interesse per l'auto elettrica, ma. Quando vedremo la sua applicazione di massa e cosa ostacola la sua introduzione? Il, l'autonomia delle, laelettrica nazionale: sono questi i principali vincoli alla diffusione dell'auto elettrica al di là degli investimenti richiesti per adeguare l'infrastruttura. Lo ha spiegato a Teleborsa,, in occasione di una intervista rilasciata presos il centro la Casaccia."Oggi gli ostacoli alla diffusione dell'auto elettrica sono dovuti prevalentemente ai costi del veicolo ed alla infrastruttura", ha premesso l'esperto di mobilità dell'Agenzia che si occupa di innovazione, energia e sviluppo sostenibile."Oggi una macchina elettrica - ha spiegato -, cifra quindi non trascurabile, ma si stima che nei prossimi anni, con una maggiore diffusione dei veicoli, tali costi diminuiranno"."Al contempo le sempre più stringenti limitazioni dell'Unione europea dal punto di vista della produzione della CO2, faranno, tanto che è possibile ipotizzare in un futuro non troppo lontano, che questafra veicolo convenzionale e veicolo elettrico"."L'infrastruttura è chiaramente un altro problema: ladei veicoli elettrici passa per undi questi veicoli e per unache aumenterà sempre di più", ha affermato l'esperto di ENEA, spiegando che le eCar presto "avranno bisogno di 300 Kw per ricaricarsi e non esistono reti elettriche nazionali in grado di erogare queste potenze"., ha detto Ortenzi, precisando che il problema riguarda non solo l'istallazione di, ma anche la"Bisogna tener conto che oggi, ciò significa che con tutti i veicoli elettrici in circolazione contemporaneamente, bisognerebbedi energia elettrica", ha detto Ortenzi, ammettendo che "questo comporta un grande problema infrastrutturale, che è più importante dell'istallazione della singola stazione di ricarica".C'è però un "ha poi precisato l'esperto di ENEA, parlando di. "Assieme alla stazione di ricarica - ha detto - si può installare una batteria in modo da non andare a stressare troppi la rete elettrica ed è questa una delle attività su cui anche ENEA sta lavorando".