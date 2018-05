Auto, mercato in ripresa a aprile

(Teleborsa) - Aprile positivo per il settore dell'auto in Italia dopo la debacle di marzo.



Nel mese in esame la Motorizzazione ha immatricolato 171.379 autovetture, con un incremento del 6,47% rispetto ad aprile 2017, durante il quale ne furono immatricolate 160.969 (nel mese di marzo 2018 sono state invece immatricolate 214.066 autovetture, con una variazione di -5,61% rispetto a marzo 2017, durante il quale ne furono immatricolate 226.780).



Il volume globale delle vendite (529.401 autovetture) ha interessato per il 32,37% auto nuove e per il 67,63% auto usate.



Nel periodo gennaio-aprile 2018 sono state immatricolato 745.945 autovetture, con una variazione di +0,24% rispetto al periodo gennaio-aprile 2017, durante il quale ne furono immatricolate 744.131.

