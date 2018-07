Autogrill annuncia i conti del primo semestre

(Teleborsa) -

Autogrill mostra un ricavi consolidati del primo semestre pari a 2,1 miliardi, in crescita del 5,2% (-1,1% a cambi correnti) rispetto ai 2,129 miliardi del primo semestre 2017.

Crescita like for like del 3,9%, guidata in particolar modo dalla forte performance del 5,3% negli aeroporti .



L'BITDA si posiziona a 126,9 milioni nel primo semestre 2018, rispetto ai 144,3 m del primo semestre dell'anno precedente (-3,4% a cambi costanti, -12,1% a cambi correnti), pari al 6% dei ricavi (6,8% nel primo semestre 2017).



Il Risultato netto underlying a 7 milioni nel primo semestre 2018 (15,4 milioni nel primo semestre 2017). Il Risultato netto nel primo semestre 2018 pari a -3,4 milioni (6 milioni nel primo semestre 2017).

Al 30 giugno 2018, l'indebitamento finanziario pari a 735,5 milioni rispetto ai 544 milioni al 31 dicembre 2017.



Nel primo semestre 2018, Autogrill ha vinto circa 1 mld di contratti vinti e ha fatto 0,6 mld di rinnovi, pari complessivamente a circa 1,6 mld con una durata media di 7,6 anni - Nuovi contratti a New York all'aeroporto di Newark; in Spagna a Barcellona e Gran Canaria; in Medio Oriente (Dubai) e in Asia (Vietnam).



Autogrill è attualmente impegnata in una serie di progetti finalizzati a rendere più efficiente il modello operativo - I risultati del primo semestre 2018 riflettono i costi sostenuti per questi programmi di efficientamento, i cui benefici saranno visibili a partire dal secondo semestre.



A Piazza Affari, il titolo sale del 2,82%