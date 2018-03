Autogrill, forte crescita dei ricavi nel 2017

(Teleborsa) - Autogrill ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati per l'anno 2017 pari a 4.594,6 milioni di euro, in aumento del 2,9% (1,7% a cambi correnti) rispetto all'anno precedente (crescita like for like del 3,3%).



Il risultato netto è pari a 96,2 milioni di euro rispetto ai 98,2 milioni dell'esercizio 2016.



Proposto dividendo di 0,19 euro per azione (+19% rispetto a 0,16 nel 2016), con un payout del 50%.



Gianmario Tondato da Ruos, Amministratore Delegato del Gruppo, ha così commentato i risultati dell'anno: "Il 2017 è stato un altro anno positivo: il Gruppo ha continuato a crescere con una solida performance like for like in tutte le regioni. Il portafoglio contratti è salito a 36 miliardi di euro, con il ragguardevole risultato di 10 miliardi di euro di vincite e rinnovi nel solo 2017. Le efficienze realizzate hanno consentito un importante miglioramento dei margini".

Tondato ha poi aggiunto: "Per il 2018, contiamo di essere nella migliore delle posizioni per sfruttare il positivo momento di mercato. Continueremo a perseguire una crescita profittevole migliorando ulteriormente i margini, con l'obiettivo di mantenere gli impegni che abbiamo preso nei confronti dei nostri azionisti".



Brilla il titolo a Piazza Affari, che archivia la seduta con un +3,26%.

