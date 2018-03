Autostazioni, AutoritÃ  Trasporti avvia consultazione su regole per garantire accesso equo

(Teleborsa) - L'Autorità dei Trasporti (ART) ha indetto una nuova consultazione pubblica sul proprio schema di atto di regolazione recante "misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni" che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale dei servizi di trasporto.



Lo rende noto la stessa autorità spiegando che tra l'altro, rispetto allo schema oggetto della precedente consultazione, quello attuale definisce con maggiore precisione le autostazioni, come luogo di connessione tra servizi di trasporto a media lunga percorrenza su gomma e una o più modalità ovvero tipologie di servizi di trasporto della stessa o di diversa natura e inoltre semplifica gli adempimenti regolatori in capo ai gestori delle stesse.



"I soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni motivate entro e non oltre il 16 aprile 2018".



L'atto di regolazione tiene in considerazione anche i risultati dell'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità lo scorso anno che aveva evidenziato, in particolare, restrizioni nell'uso della capacità dell'infrastruttura e criticità nella applicazione di sistemi di tariffazione, nella allocazione dei punti di assistenza alla clientela, nell'esercizio delle funzioni di biglietteria e nella messa a disposizione dei titoli di viaggio, nella diffusione delle informazioni, nella connessione tra i sistemi di trasporto nei servizi di TPL e di media-lunga percorrenza.

