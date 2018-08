Autostrade, iniziato CdA Atlantia. Spunta ipotesi intervento CDP

(Teleborsa) - Resta in primo piano la questione del crollo del Ponte Morandi a Genova, dove avanzano le operazioni per la messa in sicurezza dei tronconi dell'autostrada A10 rimasti sospesi, quelle per il ripristino della viabilità alternativa, stradale e ferroviaria, e soprattutto, le indagini della Procura che serviranno per determinare le responsabilità della vicenda. Dalgli inquirenti, appunto, arriva un allarme: quel che resta del Ponte è "pericolante" e bisogna intervenire al più presto.



Frattanto, ha preso il via il CdA di Atlantia, che oggi, senza sorprese, dovrebbe formalizzare il piano annunciato dal suo AD Castellucci sabato 18 agosto, subito dopo i funerali delle vittime dell'incidente. Ieri, martedì 19 agosto è stata la volta di Autostrade per l'Italia che ha pienamente condiviso gli aiuti (500 milioni) e le iniziative (aiuti famiglie evacuate, ausilio viabilità, sospensione pedaggi e ricostruzione ponte in 8 mesi).



E mentre in Italia si consumano le solite scaramucce "politiche" fra la passata amministrazione, affidata al Ministro Delrio, ed la nuova, assunta dal Ministro Toninelli, la stampa estera si occupa del nocciolo della vicenda economica: sarà revocata la concessione ad Autostrade?



Una domanda cui è difficile dare una risposta, date le implicazioni per il bilancio pubblico, e che ripropone il problema della nazionalizzazione delle autostrade con ritorno alla gestione ANAS, che ha diviso il governo M5S-Lega ed è stata esclusa più volte.



Ma secondo l'agenzia Bloomberg esisterebbe anche una seconda ipotesi allo studio: un intervento di Cassa depositi e Prestiti (CDP) per rilevare il controllo dalla famiglia Benetton. In questo caso, CDP potrebbe rilevare una quota iniziale del 10% e poi esercitare la regola del "golden power".



L'ipotesi di intervento di CDP però non sarebbe affatto gradita al Ministro dell'Economia Giovanni Tria e sarebbe già stata bollata come "senza fondamento" dal Ministero di Via XX Settembre, che controlla l'83% di CDP. A favore vi sarebbe invece il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e la coalizione dei Cinque Stelle.





