Autostrade versa piÃ¹ di 2 milioni di aiuti a famiglie "zona rossa". Ora Ã¨ il turno delle imprese

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia ha versato oltre 2 milioni di euro di aiuti a più di 200 famiglie residenti nella cosiddetta "Zona Rossa" a Genova, dove alla vigilia di Ferragosto è crollato il viadotto Polcevera, provocando 43 morti ed innumerevoli danni.



La società controllata da Gruppo Atlantia, che per l'emergenza ha attivato del "Punti di contatto", allestiti in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, fa sapere che "sono stati versati i contributi per le prime necessità a quasi tutte le famiglie della Zona Rossa costrette ad abbandonare la propria abitazione"



Su un totale di 252 famiglie genovesi che hanno dovuto lasciare la casa, 245 nuclei familiari hanno presentato richiesta di un contributo economico alla società per le primissime necessità. Di queste, il Comune di Genova e la Regione Liguria economico richiesto per oltre 2 milioni di euro complessivi sulla base di un procedimento lampo che prevede la compilazione di un modulo semplificato e l'erogazione del contributo entro 24 ore dalla richiesta.



Nel frattempo, entro oggi saranno versati i contributi economici per le necessità più urgenti ai primi 5 commercianti, artigiani e imprenditori colpiti dalla tragedia di Genova, che lavorano all'interno della Zona Rossa e non hanno attualmente la possibilità di svolgere la propria attività. Finora sono state presentate 19 domande di questo tipo, ma i Punti di contatto sono ancora aperti per inoltrare la domanda.







