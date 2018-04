Avio, Ariane 5 porta a termine con successo la seconda missione del 2018

(Teleborsa) - Ariane 5 regala ancora soddisfazioni a Avio. Il lanciatore ha portato a termine con successo la sua seconda missione del 2018 posizionando correttamente in orbita due satelliti: DSN-1/Superbird-8 e HYLAS 4.



DSN-1/Superbird 8 è un satellite per telecomunicazione dell'operatore giapponese SKY Perfect JSAT. Equipaggiato con ripetitori ad alte performance, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione soprattutto al mercato giapponese, spiega Avio in una nota.



HYLAS 4 è, invece, un satellite per comunicazione dell'operatore britannico Avanti Communication. Offrirà servizi di telecomunicazione affidabili e sicuri ai fornitori di servizi internet, agli operatori di reti mobili, ai governi e agli operatori satellitari di tutta Europa. Il satellite a banda larga servirà anche alcune regioni dell'Africa centrale e occidentale.



Avio partecipa al lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido Vulcain.



Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di questo successo di Ariane 5, un programma al quale collaboriamo da oltre vent'anni. Lo scorso mese di febbraio abbiamo fornito il 200esimo booster a propulsione solida, un importante traguardo di maturità industriale che si riflette nell'elevatissima affidabilità dimostrata dai propulsori a combustibile solido ".



"Il 2018 – continua Ranzo - sarà un anno cruciale per lo sviluppo dei nuovi lanciatori Vega C, che debutterà alla fine del 2019, e Ariane 6, che farà il lancio di qualifica nel 2020. I nuovi programmi proseguono nel pieno rispetto dei tempi: poche settimane fa abbiamo positivamente portato a termine la prova al banco dello Zefiro 40, il secondo stadio di Vega C. La prossima estate, invece, è previsto il test del P120 C, motore che sarà utilizzato sia per il primo stadio di Vega C che per i booster laterali di Ariane 6."





