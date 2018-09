Avio in volo dopo la semestrale

(Teleborsa) - A Piazza Affari avanza Avio, con una variazione percentuale positiva dell'1,98% all'indomani della diffusione della semestrale. L'azienda aerospaziale italiana ha registrato, nel corso del primo semestre 2018, ricavi pari a 178,8 milioni di euro, in crescita del 20,3% rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente.



L'Ebitda Reported, pari a 14,5 milioni di euro, mostra una crescita del 29,5% rispetto al primo semestre 2017 mentre l'Ebit Reported, pari a 7,7 milioni di euro, segna un aumento del 79,1% rispetto all'esercizio precedente.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.



Lo status tecnico di medio periodo di Avio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 13,58 Euro, mentre i supporti sono stimati a 13,26. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 13,9.



Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA