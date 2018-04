Avio, via libera dei soci a dividendo da 0,38 euro per azione

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea di Avio alla distribuzione di un dividendo pari a 0,38 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione.



Il dividendo verrà messo in pagamento il 16 maggio 2018 – data stacco cedola il 14 maggio 2018 e record date il 15 maggio 2018.







