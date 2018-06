axÃ©lero nomina Federica Gippesi Chief Financial Officer

(Teleborsa) - axélero, Internet Company attiva nel mercato italiano dei media, del marketing e della pubblicità digitale per le PMI ha nominato Federica Gippesi nuovo Chief Financial Officer, con efficacia a partire da oggi 11 giugno 2018.





Federica Gippesi subentra a Mauro Venturato che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla funzione di Chief Financial Officer per sopraggiunti impegni professionali che non gli consentono di proseguire nell'incarico.

