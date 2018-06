Azimut, a maggio raccolta netta positiva per 1,1 mld

(Teleborsa) - Azimut ha registrato nel mese di maggio 2018 una raccolta netta positiva per circa 1,1 miliardi, raggiungendo così 2,1 miliardi circa da inizio anno.



Il dato di raccolta di questo mese ha beneficiato del consolidamento del ramo d'azienda di Sofia SGR, per effetto del quale Azimut SGR subentra nella gestione di quattro fondi comuni di investimento e incrementa la propria rete con 40 consulenti finanziari.



Al netto del consolidamento delle masse da quest'ultima, il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di maggio una raccolta netta positiva di circa 204 milioni. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine maggio a 52 miliardi, di cui 41,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.



Sergio Albarelli, CEO del Gruppo, commenta: "La raccolta positiva del mese di maggio è fortemente collegata alle attività estere organiche e alla recente acquisizione del ramo di azienda di Sofia SGR, segno quest'ultima della capacità attrattiva del Gruppo. Il dato, soprattutto per la componente Italia, ha risentito della crescente tensione sui mercati registrata nel mese dovuta principalmente alle incognite della politica italiana".



A Piazza Affari, il titolo di Azimut sale del 2,37%.

