Azimut, Blackrock supera il 6%

(Teleborsa) - La Consob comunica che Blackrock, lo scorso 16 marzo 2018, ha acquisito una quota azionaria in Azimut Holding del 6,282%.



In particolare il 5,298% riguarda quote aventi diritti di voto, mentre lo 0,445% si riferisce ad azioni utilizzate nei contratti di prestito titoli e lo 0,539% è rappresentato dai contratti per differenza (CFD) senza scadenza.



A Piazza Affari, Azimut resta sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 17,98 euro.

