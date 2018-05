Azimut fanalino di coda nel FTSE MIB

(Teleborsa) - In forte ribasso Azimut, che mostra un disastroso -2,6%, dopo aver annunciato la vigilia una trimestrale deludente. I primi tre mesi del 2018, si sono chiusi con utili e ricavi in calo ed inferiori alle attese. "L'incertezza e l'elevata volatilità dei mercati in questi primi mesi del 2018 hanno penalizzato i risultati del periodo, incidendo maggiormente sulle commissioni variabili" - ha commentato Sergio Albarelli, Amministratore Delegato del Gruppo.



L'andamento della società di servizi finanziari nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,46 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,99. Il peggioramento di Azimut è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA