Azimut, raccolta netta agosto positiva per 215 milioni

(Teleborsa) - Raccolta netta positiva per circa 215 milioni di euro per il Gruppo Azimut nel mese di agosto, raggiungendo così circa 3,4 miliardi da inizio anno.



Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a 52,1 miliardi, di cui 41,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.



"Il dato positivo di agosto - commenta Sergio Albarelli, Amministratore Delegato del Gruppo - è maturato in un contesto di debolezza stagionale che ha risentito anche di una crescente volatilità sui mercati e di disinvestimenti legati a clienti istituzionali in Italia. Le attività estere hanno ancora una volta generato dei buoni risultati su base organica".



Bene il titolo a Piazza Affari: +2,01%.

